Novacyt: nomination d'un directeur financier

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce la nomination de Steve Gibson au poste de directeur financier (CFO) à compter de ce jour. Il deviendra administrateur du conseil d'administration, sous réserve de l'approbation des actionnaires, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle.



Steve Gibson a rejoint Novacyt en 2017 et y occupe le poste de directeur des finances depuis 2020. Avant de rejoindre la société de diagnostic, il a passé plus de 10 ans dans différents services financiers chez Hewlett-Packard, puis chez Hewlett Packard Enterprise.





Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +0.07%