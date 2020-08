Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : marquage CE pour le panel de test Winterplex Cercle Finance • 27/08/2020 à 11:05









(CercleFinance.com) - Novacyt gagne plus de 4% avec l'annonce par le spécialiste du diagnostic clinique, de l'obtention du marquage CE pour son nouveau panel de test respiratoire d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), Winterplex, ainsi que son lancement. Ce panel de tests comprend une cible à deux gènes spécifique à la Covid-19 et peut différencier les grippes A et B du virus respiratoire syncytial. Les essais cliniques ont démontré 100% de spécificité et entre 96% et 100% de sensibilité pour l'ensemble du panel. CE panel de test respiratoire peut être utilisé sur n'importe quelle plateforme PCR ouverte, dont q32, l'instrument portable exclusif de Novacyt, et 'devrait contribuer à générer des revenus significatifs pour la société'.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +7.61%