Novacyt: le titre recherché après le rachat de Yourgene information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 12:37

(CercleFinance.com) - Le titre Novacyt est très entouré lundi à la Bourse de Paris dans le sillage de l'annonce du projet de rachat de Yourgene Health, un spécialiste britannique du diagnostic moléculaire.



A 12h10, le titre s'octroie 22% dans des volumes particulièrement étoffés, représentant déjà plus de 20 fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances.



Dans un communiqué paru dans la matinée, Novacyt indique qu'il va déposer une offre amicale en vue l'acquisition de Yourgene, qui cote à la Bourse de Londres, sur la base d'un prix de 0,522 pence en numéraire, soit un montant total de 16,7 millions de livres (environ 19,5 millions d'euros).



Ce prix représente une prime de plus de 167% par rapport au dernier cours coté de 0,195 pence à la clôture de vendredi soir, ce qui faisait s'envoler de plus de 140% le cours de Bourse de Yourgene ce lundi.



Novacyt explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie 'post-Covid' visant à devenir un acteur 'élargi' et 'diversifié' des métiers du diagnostic.



Le groupe souligne que le projet de rapprochement va permettre d'assembler des technologies et des savoir-faire 'hautement complémentaires' tout en mutualisant leurs investissements en matière de recherche et développement (R&D) en vue de la mise sur le marché de nouveaux produits et services.



Basé à Manchester, Yourgene propose des outils de microbiologie de l'ADN, en particulier des dispositifs de dépistage non invasif prénatal (NIPT) notamment pour ce qui concerne le syndrome de Down (trisomie 21).