Novacyt : le titre décroche après la perte d'un gros contrat

(CercleFinance.com) - Novacyt accuse vendredi la plus forte baisse de la Bourse de Paris après la parution d'un rapport d'activité dans lequel le spécialiste du diagnostic clinique informe de la perte d'un gros client. Vers 14h00, le titre chutait de 30% sur des prises de bénéfices, le titre ayant signé l'an dernier la meilleure performance du marché parisien avec un cours de Bourse multiplié par plus de 15. Dans son rapport dévoilé à la mi-journée, Novacyt explique que les discussions portant sur l'extension de son contrat d'approvisionnement avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) n'ont pas abouti. Conséquence, le chiffre d'affaires et le bénéfice pour 2021 pourraient être 'inférieurs aux attentes actuelles du marché' en raison de l'absence de poursuite de l'accord, prévient la société. Novacyt ajoute, en outre, être désormais en conflit avec le DHSC concernant le montant du contrat, ce qui pourrait aussi avoir un impact significatif sur son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020. Dans le document, Novacyt indique avoir réalisé 50% de son chiffre d'affaires de premier trimestre (de 83 millions d'euros) auprès du DHSC, principalement via les ventes de son test Covid-19 PCR 'PROmate'.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -34.91%