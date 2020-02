Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : le test du coronavirus peut être commandé Cercle Finance • 14/02/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce ce soir que, suite à son annonce du 7 février, sa filiale Primerdesign Limited est en mesure de lancer un test du coronavirus, approuvé par le marquage CE dans la semaine qui commence le 17 février 2020. 'Le site web de Primerdesign a commencé à prendre des commandes pour le test marqué CE avant le lancement prévu la semaine prochaine', précise Novacyt.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +30.97%