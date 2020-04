NOVACYT : le test COVID-19 approuvé en France

(AOF) - Le Centre National de Référence des Virus des Infections Respiratoires (dont la grippe) de l'Institut Pasteur a approuvé le test COVID-19 développé par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire de Novacyt. Le test marqué CE est disponible pour une distribution immédiate sur le marché français. Le 2 avril 2020, Novacyt a également reçu l'approbation de son test COVID-19 par le Ministère de la santé de Thaïlande.

Graham Mullis, Directeur général de Novacyt, commente :

" En tant qu'entreprise franco-britannique, je suis ravi que Novacyt soit en mesure de soutenir ses deux marchés nationaux dans la lutte contre cette pandémie. L'évaluation et l'approbation par l'Institut Pasteur de notre test COVID-19 est une validation importante et je suis reconnaissant à Atothis, notre partenaire de distribution en France, pour ses efforts de collaboration avec l'institution. Je me réjouis de pouvoir aider les authorités françaises à satisfaire ses exigences de test du COVID-19. "

