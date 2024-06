Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novacyt: le règlement d'un litige pèse sur le titre information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Novacyt recule lourdement mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé qu'il allait devoir verser cinq millions de livres (environ 5,9 millions d'euros) afin de régler un litige avec le Ministère britannique de la santé et des affaires sociales (DHSC).



Le groupe franco-britannique, spécialisé dans le diagnostic, indique être parvenu à un règlement commercial mettant fin à toutes les plaintes et demandes déposées par le gouvernement dans le cadre d'une procédure engagée devant la Haute Cour de justice.



En 2022, la DHSC avait déposé une plainte à l'encontre de Novacyt dans le cadre d'un litige contractuel portant sur un contrat d'approvisionnement en tests rapides contre le Covid.



Le procès qui devait commencer cette semaine n'aura donc pas lieu.



Dans un communiqué, Novacyt souligne qu'aucune des parties n'a admis de responsabilité ou d'acte répréhensible dans l'affaire.



Suite à ces annonces, l'action accusait des pertes de plus de 16% vers 11h40.





Valeurs associées NOVACYT 0.67 EUR Euronext Paris -17.32%