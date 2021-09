Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : le lancement de l'autotest Covid retardé information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Novacyt cède pas loin de 4% en Bourse ce jeudi suite à un point d'activité sur sa recherche et développement (R&D), qui a vu le spécialiste du diagnostic clinique faire état d'un retard de lancement pour son autotest Covid-19. Dans un communiqué paru ce matin, le groupe confirme le retard du lancement du PathFlow Covid-19 Rapid Antigen, son autotest à flux latéral (LFT) visant à détecter les antigènes du SRAS-CoV-2, initialement attendu au troisième trimestre. Novacyt justifie ce retard par une augmentation de la demande d'autorisation d'autotests, à l'origine d'un retard des analyses par l'organisme notifié de la société. Avec un retard susceptible d'aller jusqu'à six mois, Novacyt dit aujourd'hui évaluer d'autres options d'approbation pour son autotest. Le PathFlow SARS-CoV-2 SMART IgG LFT - dont le lancement était prévu au troisième trimestre - est lui aussi retardé en raison de l'incapacité d'un partenaire à assurer un approvisionnement suffisant. Là encore, Novacyt dit évaluer d'autres options afin de pouvoir détecter et différencier les anticorps IgG du virus. Sur une note plus favorable, Novacyt confirme la commercialisation d'un nouveau test permettant de différencier la Covid-19 des virus hivernaux courants et d'un autre test visant à diagnostiquer quatre variants majeurs du virus.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -3.86%