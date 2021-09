Novacyt : le coût du litige britannique estimé à 35,8 millions de livres sterling

Toutefois, la marge d'Ebitda du groupe pour l'ensemble de l'année pourrait être sensiblement affectée par l'issue du litige en cours avec le DHSC et la réduction de valeur des stocks.

Novacyt a enfin réitéré ses prévisions de revenus, à l'exclusion des revenus contestés du DHSC, pour l'ensemble de l'exercice, soit environ 100 millions de livres sterling et une marge d'Ebitda sous-jacente d'environ 40 %, comme annoncé le 22 juin 2021.

Pour le premier semestre, l'activité hors DHSC générera une marge brute d'environ 71 % du chiffre d'affaires et un Ebitda d'environ 43 % du chiffre d'affaires. La trésorerie de la société au 30 juin 2021 était de 77,2 millions de livres sterling.

(AOF) - Novacyt cède 3,7% à 3,865 euros. Le fabricant de tests PCR a chiffré le litige en cours avec le département britannique de la santé (DHSC) : 35,8 millions de livres sterling. Ce montant se compose d'une part de 6,8 millions de livres liés aux coûts de fabrication des tests contestés et d'autre part, d'un coût exceptionnel unique de 28,9 millions de livres. Il représente la dépréciation des stocks que la société avait constitué en prévision d'une demande accrue du DHSC. Il intègre également le coût des ruptures des contrats d'approvisionnement avec des tiers qui ne sont plus nécessaires.

