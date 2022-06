Novacyt : lancement du test de dépistage de la variole du singe

(AOF) - Novacyt lance son test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) du virus de la variole du singe, à usage de recherche uniquement (RUO), en réponse à la récente propagation du virus dans des pays non endémiques. Le lancement de ce test complète le portefeuille de produits de diagnostic PCR en temps réel genesig de Novacyt et s'inscrit dans la stratégie de la société de maintenir sa position de leader mondial des maladies infectieuses.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.