Novacyt: lancement de nouveaux tests PCR lyophilisés

(CercleFinance.com) - Novacyt a annoncé jeudi qu'il avait étoffé son portefeuille avec le lancement de nouveaux tests PCR lyophilisés permettant un transport de kits à température ambiante.



Le spécialiste du diagnostic explique que cette famille de tests, baptisée 'Promate', va permettre d'expédition vers des régions éloignées ou dans des zones sans chaîne centralisée de stockage à froid.



Cette gamme de produits vient compléter son portefeuille pour la détection de variants Covid-19, sachant que le groupe développe actuellement d'autres tests PCR direct lyophilisés pour la détection des maladies infectieuses.



David Allmond, le directeur général de Novacyt, rappelle que le développement de ces tests PCR direct lyophilisés avait été mis en avant comme un objectif clé de la stratégie définie lors des résultats annuels.



L'annonce était d'ailleurs accueillie favorablement par les investisseurs à la Bourse de Paris, où l'action progressait de 5,5% en début de séance. Elle accuse encore un repli de 67% depuis le début de l'année.





