Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : lance un panel de tests pour Covid-19 Cercle Finance • 24/03/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce le lancement cette semaine de SNPsig VariPLEX TM, son panel de tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) marqué CE capable de détecter avec un seul kit les quatre variants préoccupants de la COVID-19 (Variants Of Concern - VOC) actuellement identifiés et les deux mutations les plus significatives sur le plan biologique. Le panel VariPLEX TM détecte les variants identifiés à l'origine au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Californie, ainsi que les mutations N501Y et E484K qui sont désormais toutes répandues à travers le monde. VariPLEX TM peut être déployé sur site au chevet du patient et produire des résultats en moins de deux heures. ' Cela constitue une alternative rapide ou un complément au séquençage de nouvelle génération qui nécessite généralement jusqu'à 14 jours d'analyse hors site ' indique le groupe.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +2.86%