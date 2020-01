NOVACYT lance un nouveau test sur le coronavirus

(AOF) - Novacyt lance son nouveau test moléculaire de détection du coronavirus (2019-nCoV). Comme annoncé le 28 janvier, le test RUO (Research Use Only) a été développé en réponse directe à la récente épidémie du virus respiratoire en Chine. Le test coronavirus de Primerdesign a la capacité de détecter uniquement la souche 2019 du virus, ce qui, selon la société, le différencie des autres tests actuels qui sont moins spécifiques et peuvent également réagir à d'autres espèces apparentées donnant lieu à un faux diagnostic.

Le test Primerdesign est également stable à température ambiante, ce qui élimine la nécessité de recourir à la chaîne du froid dans les climats tropicaux et améliore donc l'efficacité du test et réduit les coûts de transport.

Le test a été conçu pour fonctionner sur de multiples plateformes de tests moléculaires, y compris l'instrument Genesig q16 et q32 de Primerdesign, et peut donc être utilisé dans de petits et grands laboratoires ainsi qu'à distance si nécessaire.

Le test peut générer un résultat en moins de deux heures, ce qui signifie que tous les échantillons peuvent être analysés rapidement, ce qui pourrait contribuer à stopper la propagation inutile de ce virus.