NOVACYT lance un laboratoire PCR en boîte

(AOF) - Novacyt annonce l'expansion de son portefeuille de produits VersaLab avec le lancement de VersaLab Portable pour offrir un niveau de soutien supplémentaire dans les environnements de dépistage au chevet du patient. Novacyt estime que VersaLab Portable est un nouvel élément important de sa stratégie commerciale, car le groupe cherche à étendre sa portée dans le domaine du dépistage dans le secteur privé, notamment sur les marchés à l'international.

Le produit est un "laboratoire PCR en boîte" ("PCR lab in a box") et, en tant que tel, est livré avec tout l'équipement nécessaire pour fournir des tests PCR au chevet du patient en utilisant le flux de travail PROmate(TM) de Novacyt dans des environnements non cliniques, tels que les bureaux et les lieux de travail.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.