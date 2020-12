NOVACYT lance de nouveaux tests contre la Covid et la grippe aviaire

(AOF) - Novacyt a annoncé le lancement de son test de recherche (Research-Use-Only - RUO) d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour une nouvelle souche de la Covid-19 et la mise au point de deux nouveaux tests PCR RUO pour la grippe aviaire suite à l'apparition récente de foyers de contamination en Europe.

Graham Mullis, directeur général de Novacyt, déclare : " Novacyt est depuis longtemps à la pointe du développement rapide de tests pour aider au diagnostic et à la gestion des menaces de maladies infectieuses émergentes. Nous continuons à démontrer cette connaissance du marché et cette expertise avec le développement de ces nouveaux tests RUO pour aider les scientifiques et les cliniciens du monde entier, ainsi qu'en élargissant notre portefeuille. "

