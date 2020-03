NOVACYT : la FDA autorise son test pour le COVID-19

(AOF) - La FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization, EUA) pour le test COVID-19 de Novacyt. En conséquence, les hôpitaux et les laboratoires américains pourront utiliser le test pour le diagnostic clinique du COVID-19. Le test est disponible pour une distribution immédiate sur le marché américain. Le groupe français a également annoncé que son test RUO COVID-19 avait été approuvé par le ministère indonésien de la santé, ouvrant ainsi un nouveau marché.

Graham Mullis, directeur général de Novacyt, déclare : " L'autorisation reçue de la FDA américaine est une nouvelle preuve importante de la performance et de la qualité de notre test COVID-19 qui démontre une fois de plus le rôle croissant de Novacyt pour lutter contre cette pandémie. Nous nous sommes engagés à fournir notre test COVID-19 aux cliniciens du monde entier et nous sommes ravis de pouvoir désormais soutenir le marché américain ".

LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

AOF - EN SAVOIR PLUS