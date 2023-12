Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novacyt: la cession à Taïwan pas finalisée avant 2024 information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Novacyt a annoncé jeudi qu'il ne prévoyait plus de finaliser la cession de son laboratoire de Taïwan d'ici la fin de 2023, comme initialement prévu.



Le spécialiste du diagnostic rappelle que l'opération reste conditionnée au fait que sa filiale Yourgene finalise une restructuration avant clôture en vue de faciliter le transfert des personnes et des actifs conservés à d'autres sociétés du groupe, qui doit encore être approuvée par le gouvernement taïwanais.



Par ailleurs, l'entité doit également obtenir l'approbation du gouvernement taïwanais pour l'acquisition, comme l'exige la législation pour les acquéreurs non-taïwanais.



Si la restructuration est désormais terminée, les différentes approbations ont pris beaucoup plus de temps que prévu initialement, explique Novacyt dans un communiqué.



Pour mémoire, Yourgene avait annoncé en juin dernier la cession de sa filiale taïwanaise Yourgene Health Taiwan au groupe de diagnostic moléculaire singapourien Inex, pour un montant pouvant atteindre quatre millions de dollars américains, c'est-à-dire avant la finalisation de son rachat par Novacyt.





