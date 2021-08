Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : hausse de plus de 50% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Novacyt, société spécialisée dans le diagnostic clinique, affiche un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2021 en augmentation de plus de 50%, pour atteindre 94,7 millions de livres sterling. Sur ce total, 54 millions de livres résultent d'un mix de ventes à l'étranger et d'un marché privé de tests en croissance au Royaume Uni, menant à une augmentation de 20% du chiffre d'affaires hors DHSC comparé à l'année précédente. Novacyt a lancé 16 nouveaux produits CE-IVD depuis début 2020 et prévoit d'en lancer 10 autres d'ici fin 2022. Par conséquent, il réitère ses prévisions de chiffre d'affaires de 100 millions de livres pour l'ensemble de l'année, à l'exclusion des revenus du DHSC.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +15.44%