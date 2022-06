Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt: feu vert pour un nouveau produit au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - L'action Novacyt est recherchée mercredi matin à la Bourse de Paris après le feu vert accordé par les autorités britanniques à un nouveau test mis au point par le spécialiste du diagnostic clinique.



Peu avant 10h00, le titre s'octroie 7,2% dans des volumes nourris représentant déjà près du double de leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances. Au même instant, l'indice CAC Mid & Small prend 0,2%.



La société franco-britannique a annoncé ce matin l'approbation par l'Agence britannique de sécurité sanitaire (CTDA) de son test PROmate Covid-19 1

Gene.



Ce test, conçu pour détecter une cible du SRAS-CoV-2 au sein du gène ORF1ab, est censé éliminer le besoin de solutions d'extraction complexes, manuelles ou automatisées afin d'améliorer le flux de travail des laboratoires et de réduire leurs coûts.



Il s'agit du troisième produit de PCR en temps réel et du quatrième produit de la société à être ajouté au registre des produits approuvés de la

CTDA.



'Après la validation au Royaume-Uni, en vertu de la législation CTDA, d'un certain nombre de produits clés de notre portefeuille Covid-19 au cours des six derniers mois, nous sommes bien placés pour continuer à répondre aux besoins de nos clients en matière de tests Covid-19 au Royaume-Uni', a commenté David Allmond, le PDG du groupe.



La société a également annoncé que son autotest rapide PathFlow, un test salivaire contre le Covid qui permet de diagnostiquer les individus symptomatiques et asymptomatiques en 15 minutes environ, a reçu le marquage CE.





