Novacyt : exercice de BSA pour près de 230.000 actions

(CercleFinance.com) - La société de diagnostics Novacyt annonce avoir reçu de YA II CD, Ltd un avis d'exercice de bons de souscription de 228.541 nouvelles actions ordinaires au prix de 0,946 euro par action pour une souscription totale de 216.199,79 euros. Une demande d'admission des nouvelles actions à la négociation sur l'AIM sera déposée et il est prévu que l'admission devienne effective à 8h00 le ou vers le 21 février. L'admission à la négociation sur Euronext devrait avoir lieu au plus tard le 21 février.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +14.40%