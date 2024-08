Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novacyt: entouré après une récupération de TVA information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 13:33









(CercleFinance.com) - Novacyt bondit de plus de 20%, la société de diagnostics in vitro et moléculaires ayant annoncé avoir réussi à récupérer 12,2 millions de livres sterling de TVA auprès du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) britannique.



Pour rappel, elle avait déposé une demande de remboursement d'environ 12,2 millions de livres de TVA relative aux factures du ministère 'qui de ce fait resteront impayées à la suite du règlement du litige conclu avec le DHSC'.



Suite au règlement du litige, y compris le paiement de cinq millions de livres sterling au DHSC (versés début juillet), la trésorerie de trésorerie nette de Novacyt a augmenté de plus de sept millions de livres.





