Novacyt: en hausse sur une autorisation au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - L'action Novacyt progresse de presque 3% ce jeudi à la Bourse de Paris en réaction à l'approbation au Royaume-Uni de son test PCR direct contre le Covid-19.



Ce test en temps réel baptisé 'PROmate' - qui fournit des résultats en 80 minutes - a été approuvé en vertu des dispositions d'un règlement déposé l'an dernier par l'Agence britannique de sécurité sanitaire sur les dispositifs médicaux (CTDA).



Les produits PCR direct permettent d'éviter les solutions d'extraction complexes en améliorant le flux de travail des laboratoires et en réduisant les coûts.



Grâce à leur simplicité et à leur facilité d'utilisation, ils permettent de réaliser des tests en dehors des laboratoires traditionnels, ce qui en fait une solution bien adaptée à des secteurs tels que le voyage.



'Avec cette approbation de la CTDA, nous pouvons continuer à répondre à la demande de tests Covid-19 de haute qualité au Royaume-Uni', souligne David Allmond, le directeur général de Novacyt.



L'action Novacyt gagnait 2,9% en fin de matinée, au sein d'un marché parisien en petite hausse (+0,4%). L'action de l'entreprise internationale de diagnostic affiche encore une baisse de 44% depuis le début de l'année.





