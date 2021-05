Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : don d'un million de tests Covid-19 à l'UNICEF Cercle Finance • 04/05/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Novacyt, spécialiste du diagnostic clinique, annonce qu'il fera un don d'un million de tests Covid-19 d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) à l'UNICEF, afin de limiter la propagation du virus par le biais du dépistage. L'UNICEF agit en tant que partenaire central et principal acheteur pour l'initiative ACT-A, une collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre la Covid-19. Novacyt enverra les kits de test dans les pays où il existe à la fois un besoin et une infrastructure pour effectuer des dépistages PCR, les quatre premiers pays pouvant être le Nigéria, la Palestine, les Maldives et le Soudan du Sud.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -0.16%