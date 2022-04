Novacyt : DHSC a maintenant émis une réclamation

(AOF) - Novacyt, spécialiste international du diagnostic clinique, annonce une mise à jour de son litige en cours avec le Department of Health and Social Care ("DHSC"). Il concerne son deuxième contrat de fourniture, annoncé le 29 septembre 2020. Le 25 avril 2022, la société a été informée que le DHSC a maintenant émis une réclamation contre Primerdesign Ltd et Novacyt S.A. pour un montant de 134,6 millions de livres sterling concernant ce contrat. Le montant de la réclamation correspond globalement aux revenus contestés du quatrième trimestre.

La société continue de croire qu'elle a de solides raisons de défendre la réclamation et de faire valoir ses droits contractuels, y compris en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par le DHSC.

Novacyt n'est pas en mesure de fournir d'autres commentaires à l'heure actuelle en raison de la nature de cette réclamation, mais fournira d'autres mises à jour le cas échéant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.