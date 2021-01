Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : deux nominations dans l'équipe de direction Cercle Finance • 05/01/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - La société de diagnostics cliniques Novacyt annonce les nominations, avec effet immédiat, de James McCarthy au poste de directeur financier (CFO) et d'Anthony Dyer à la nouvelle fonction de directeur du développement (CCDO). James McCarthy deviendra membre du conseil d'administration sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale annuelle. Anthony Dyer restera membre du conseil d'administration jusqu'à l'élection de James McCarthy au conseil. James McCarthy était récemment directeur financier du groupe Flint, soutenu par des fonds de capital-investissement, dont le chiffre d'affaires s'élève à 2,5 milliards de dollars, qui emploie 7.900 personnes répartis sur 180 sites dans 40 pays.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris 0.00%