Novacyt: départ du directeur général

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce que David Allmond quitte ses fonctions de directeur général (CEO) et de membre du conseil d'administration, avec effet immédiat, afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



James McCarthy, actuel directeur financier (CFO), assumera le rôle de CEO par intérim jusqu'à la nomination d'un successeur. Steve Gibson, directeur des finances, assumera une part importante des responsabilités de CFO afin de l'aider pendant cette période.



Le groupe ajoute rester 'concentré sur l'exécution de sa stratégie de croissance post-Covid-19 pour devenir une société de diagnostic clinique d'envergure mondiale au premier plan dans la lutte contre les maladies infectieuses'.





Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -6.15%