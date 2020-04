Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : contrat pour des tests au Royaume Uni Cercle Finance • 27/04/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce avoir signé un contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique pour lui fournir son test Covid-19 (CE IVD) d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), développé par sa division Primerdesign. Selon les termes de l'accord, il fournira son test pour une période initiale de six mois à compter du 4 mai. Il s'est initialement engagé sur 288.000 tests par semaine pour une utilisation dans le cadre du NHS, avec la possibilité d'étendre l'accord. Le contrat s'ajoute à la collaboration du groupe annoncée le 8 avril avec AstraZeneca, GSK et l'Université de Cambridge dans le cadre de laquelle Novacyt s'engage à assurer un processus efficace pour depister le Covid-19.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +12.63%