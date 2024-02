Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novacyt: conservation du laboratoire taïwanais information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce avoir été officiellement informée par INEX Innovate Pte Ltd de sa décision de mettre fin aux discussions concernant l'acquisition de Yourgene Health Taiwan Co Ltd, comme annoncé à l'origine par Yourgene Health plc le 13 juin 2023.



En conséquence, les activités du laboratoire taïwanais de Yourgene resteront dans le giron de la société française spécialisée dans le diagnostic moléculaire, qui estime que cette non-cession n'a pas d'impact.



Le conseil d'administration de Novacyt continuera à évaluer un certain nombre d'options relatives à l'avenir des activités du laboratoire taïwanais 'qui présentent les meilleurs atouts pour toutes les parties prenantes'.





