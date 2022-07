Novacyt chute après la révision à la baisse de ses objectifs

(AOF) - Novacyt chute de 24% à 1,32 euro. Le fabricant de tests est frappé de plein fouet par le recul de la pandémie. En 2020, le groupe franco-britannique avait été l'une des stars de la Bourse parisienne. Le titre avait flambé de près de 5700% pour atteindre en 2021 un record de 13,96 euros grâce à la mise au point rapide d'un test du Covid. Mais grâce aux vaccins, le virus a reculé et les gens se testent bien moins. Résultat, au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires du spécialiste du diagnostic in vitro a dégringolé de 68% à 16,5 millions de livres sterling.

Le groupe a été pénalisé par le plongeon des ventes de tests contre le Covid (-73%). Le groupe reconnait que cette dégringolade s'est passée plus rapidement que prévu. Dans ce cadre, Novacyt a pris de nouvelles mesures pour rationaliser davantage sa base de coûts.

Les stocks de la société à la fin du premier semestre 2022 sont estimés à environ 10,5 millions de livres sterling, dont environ 80 % sont associés aux produits Covid-19.

Sur la base de prévisions de ventes de Covid-19 plus faibles, Novacyt prévoit d'augmenter la provision pour stocks de 6,5 millions de livres sterling afin de couvrir les produits finis et les matières premières excédentaires, à court terme et hors d'usage. Il en résultera un stock net d'environ 4millions de livres sterling.

Si le taux de baisse des ventes de Covid-19 enregistré au deuxième trimestre 2022 se poursuit sur le reste de l'année 2022, Novacyt prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 25 millions de livres sterling (contre 35 à 45 millions de livres sterling prévus précédemment), sur la base de l'augmentation du chiffre d'affaires hors Covid-19 au deuxième semestre 2022 par rapport au deuxième semestre 2021, y compris la relance du portefeuille de sciences de la vie (RUO).

Cela se traduirait par une perte d'Ebitda pour 2022 d'environ 11 millions de livres sterling, ou une perte de 4,5 millions de livres sterling pour l'activité courante si l'on exclut l'impact de la provision supplémentaire de 6,5 millions de livres sterling pour les stocks.

