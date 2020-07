Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : chiffre d'affaires semestriel multiplié par dix Cercle Finance • 13/07/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Novacyt a fait état lundi d'un chiffre d'affaires multiplié par dix au titre du premier semestre, grâce au lancement de son test moléculaire pour le Covid-19, une annonce qui fait bondir le titre du spécialiste du diagnostic clinique ce matin à la Bourse de Paris. Le chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année a atteint 72,4 millions d'euros, contre 7,2 millions d'euros au premier semestre 2019, avec 91% des ventes enregistrées au cours du deuxième trimestre. Pour le premier semestre, le groupe dit anticiper un résultat opérationnel (Ebitda) de plus de 45 millions d'euros. Dans son communiqué, Novacyt explique ces bonnes performances par le lancement réussi, dès janvier dernier, de l'un des premiers tests moléculaires au monde pour le nouveau coronavirus. La demande de tests reste forte, assure le groupe, qui souligne que certains contrats ont été prolongés au second semestre de l'année et dans certains cas jusqu'en 2021. Les Etats-Unis enregistrent une croissance significative, ajoute Novacyt, qui fait état d'une accélération de la pénétration de son test sur cet important marché. L'action affichait une hausse de plus de 8% lundi matin à la Bourse de Paris suite à ces déclarations.

