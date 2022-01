Novacyt : chiffre d'affaires et Ebitda de l'année conformes aux attentes

(AOF) - Novacyt a annoncé son rapport d'activité non auditée pour l'année se terminant le 31 décembre 2021, ainsi qu'une mise à jour de la stratégie suite aux 100 premiers jours du nouveau directeur général David Allmond au sein du groupe. Le chiffre d'affaires et l'Ebitda déclarés pour la période sont tous deux conformes aux attentes. Le groupe a l'intention d'annoncer ses résultats annuels audités pour 2021 dans la semaine commençant le 25 avril 2022.

Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 s'élèvent à 95,8 millions de livres sterling, contre 277,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2020, à l'exclusion des 40,8 millions de livres sterling du chiffre d'affaires lié au contrat avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC) faisant l'objet d'un litige contractuel, comme annoncé précédemment, conformément aux prévisions de la direction d'environ 100 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires lié aux produits Covid-19 représentent 86 % de l'exercice 2021, contre 95 % de l'exercice 2020.

Le Royaume-Uni a représenté 45 % du chiffre d'affaires total de l'exercice 2021, soit 42,7 millions de livres sterling, contre 79 % pour l'exercice 2020, soit 219,4 millions de livres sterling.

La marge brute du groupe avant éléments exceptionnels devrait être de l'ordre de 70%.

L'Ebitda avant éléments exceptionnels de l'exercice 2021 devrait être supérieur à 36 millions de livres sterling (exercice 20 : 176,1 millions de livres sterling), soit une marge supérieure à 37 %, conformément aux prévisions de la direction, qui tablait sur environ 40 %.

La trésorerie de la société au 31 décembre 2021 s'élève à 101,8 millions de livres sterling, contre 91,8 millions de livres sterling au 31 décembre 2020 et 77,2 millions de livres sterling au 30 juin 2021.

Comme on l'a observé au cours des deux dernières années, et mis en évidence au cours des deux derniers mois, l'évolution de cette pandémie est imprévisible et, par conséquent, la prévisibilité de la demande de tests l'est également, a rappelé le groupe.

Actuellement, le conseil d'administration s'attend à ce que les ventes déclarées de Covid-19 soient réduites d'environ 50 % en 2022, par rapport à 2021, ce qui sera partiellement compensé par les nouveaux produits non Covid-19 qui commenceront à être commercialisés au quatrième trimestre 2022.

