Novacyt : BlackRock allège ses parts

(CercleFinance.com) - BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, a allégé sa participation au sein de Novacyt, repassant sous le niveau des 3% du capital, montre un avis diffusé par la société de diagnostic clinique vendredi. Novacyt indique avoir été informée hier qu'en date du 11 mars la participation du géant new-yorkais s'établissait à 2.117.183 actions, soit 2,99% du capital et des des droits de vote. A titre de comparaison, au 25 janvier dernier, la participation de BlackRock dans Novacyt atteignait 2.132.372 actions, soit 3,02% du capital et des droits de vote. Une évolution qui laisse penser que la société de gestion s'est joint au courant vendeur qui affecte la valeur depuis un mois, avec un repli de plus de 13% sur les quatre semaines écoulés. Le titre affiche encore un cours plus que multiplié par 10 sur les 12 derniers mois.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -3.59%