(CercleFinance.com) - Novacyt annonce que Biosynex lui a notifié le 14 février 2022 qu'au 10 février 2022, la participation de Biosynex dans la Société sur la base du vote et du capital est de 3,0012%.





Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +25.91%