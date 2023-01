Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt: audience fixée à juin 2024 dans le litige DHSC information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Novacyt a annoncé lundi que la Haute Cour de justice britannique avait fixé au 10 juin 2024 la première audience dans l'affaire qui l'oppose au Département des soins de santé et sociaux (DHSC) du pays.



Pour mémoire, le DHSC avait décidé l'an dernier de déposer une plainte à l'encontre du groupe et de sa filiale de tests moléculaires Primerdesign en raison du non-aboutissement d'un contrat d'approvisionnement en kits d'extraction de l'ARN, utilisés dans les tests PCR contre le Covid-19.



Suite à cette affaire, Novacyt avait à son tour déposé une défense de plainte en justice, ainsi qu'une contre-plainte contre le DHSC, cherchant notamment à obtenir le recouvrement des sommes dues par le DHSC.



Les débats devraient durer 16 jours.





