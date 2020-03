Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : accord de fabrication pour un test Covid-19 Cercle Finance • 25/03/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce avoir signé un accord de fabrication sous contrat avec Yourgene Health, groupe international de diagnostic moléculaire, qui le soutiendra dans la production du test Covid-19 développé par Primerdesign, la division de diagnostic moléculaire de Novacyt. Le site de fabrication de pointe GMP (Good Manufacturing Practice) de Yourgene, situé à Citylabs à Manchester, au Royaume-Uni, sera utilisé pour accroître la capacité de production du test de Novacyt. Pour accélérer le processus, Yourgene fabriquera dans un premier temps les composants critiques du test. Les deux sociétés pourraient étendre l'accord pour inclure la production des versions finales du test en temps voulu.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +13.13%