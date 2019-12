NOVACYT a finalisé la cession de NOVAprep

(AOF) - Novacyt a annoncé la finalisation de la cession de l'activité NOVAprep à Algimed Trade Ltd. (Algimed) pour un montant de 400 000 euros et 10% de royalties sur les ventes dans certains territoires. Algimed est spécialisé dans la fourniture d'équipements complexes pour les laboratoires d'essais cliniques et alimentaires et était le distributeur de NOVAprep en Biélorussie.

Cette cession fait suite à une revue stratégique conduite par le Conseil d'administration en décembre 2018. NOVAprep a été considéré comme non-stratégique étant hors de l'expertise en produits de diagnostic in vitro de la société.

Cette cession est la dernière étape de la restructuration de Novacyt après le succès de la cession de l'activité Clinical Lab finalisée en juillet de cette année.

La société dit se concentrer désormais sur la croissance de Primerdesign et de Lab21, ses principales activités rentables de production et de développement de réactifs.