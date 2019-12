Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : a finalisé la cession de l'activité NOVAprep Cercle Finance • 27/12/2019 à 08:55









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce la finalisation de la cession de l'activité NOVAprep à Algimed Trade Ltd. pour un montant de 400 000 euros et 10% de royalties sur les ventes dans certains territoires. Algimed est spécialisé dans la fourniture d'équipements complexes pour les laboratoires d'essais cliniques et alimentaires et était le distributeur de NOVAprep en Biélorussie. ' NOVAprep a été considéré comme non-stratégique étant hors de l'expertise en produits de diagnostic in vitro de la Société ' indique le groupe.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris +12.00%