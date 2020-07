NOVACYT a bouclé un semestre extraordinaire

(AOF) - Novacyt est stable à 3 euros malgré l'annonce d'une croissance de... 900% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020 ! L'apathie du jour des investisseurs peut cependant se comprendre. Le titre du groupe de diagnostic a flambé de....plus de 1 700% depuis le début de l'année. Le groupe basé en France et au Royaume-Uni a été l'un des premiers au monde à développer et lancer, dès janvier, des tests moléculaires pour la Covid-19. D'où le jackpot.

Sur les six premiers mois de son exercice, Novacyt a réalisé un chiffre d'affaires de 72,4 millions d'euros, en hausse de 900%. Le groupe a précisé que 91% des ventes avaient été enregistrés au deuxième trimestre.

Dès lors, son Ebitda semestriel devrait dépasser les 45 millions d'euros, contre 0,153 million un an plus tôt.

Novacyt a assuré que la demande de tests Covid-19 restait forte, avec un chiffre d'affaires pour le mois de juin de 25,4 millions d'euros, soit un sixième mois de croissance consécutif.

Certains contrats pour la fourniture de tests ont également été prolongés au second semestre de l'année et dans certains cas jusqu'en 2021.

L'incidence mondiale quotidienne des infections par le CoV-2 du SRAS continuant d'augmenter, Novacyt s'attend à une demande importante pour le test Covid-19 jusqu'en 2021.

"Il est dommage de constater qu'en date du 11 juillet 2020, le nombre de cas s'élève à plus de 12,7 millions au niveau mondial, soit une augmentation de 69% par rapport au 11 juin 2020", a souligné le groupe.

Compte tenu de la visibilité issue des commandes, de l'extension des contrats et du lancement de nouveaux produits liés au Covid-19, le groupe anticipe que le chiffre d'affaires du second semestre sera supérieur à celui du premier semestre et que les marges seront au moins du même ordre.

En conséquence, le groupe devrait continuer à générer des flux de trésorerie importants au second semestre et revoit sa politique d'allocation de capital afin d'améliorer et d'accélérer la création de valeur à long terme grâce à sa stratégie à trois piliers : croissance organique, R&D et acquisitions.

AOF - EN SAVOIR PLUS