NOVA Europe ISR obtient le Label Relance

(AOF) - Après l'obtention du label ISR en 2020, Eiffel Investment Group (3,5 milliards d'euros d'encours sous gestion, engagements non appelés compris) annonce l'obtention du Label Relance pour son FCP NOVA Europe ISR. Ce label confirme l'engagement de la société de gestion dans sa démarche vers la finance responsable.

Doté de plus de 100 millions d'euros d'encours, le FCP NOVA Europe ISR est un fonds "Actions" essentiellement investi en actions de l'Union Européenne dans des PME et ETI cotées de petites et moyennes capitalisations (small caps). Il s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres en " stock picking " en intégrant des critères financiers et extra-financiers (Environnement, Social, Gouvernance).

Il investit dans tous les secteurs, avec un prisme sur l'innovation. Il s'appuie sur l'équipe spécialisée d'Eiffel Investment Group et son approche de stock-picking issue du private equity.

Le FCP NOVA Europe ISR est accessible dans le cadre de l'assurance-vie, de l'épargne retraite, du PEA, du PEA-PME et du compte-titres.