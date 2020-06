NOVA Europe, 1er FCP small caps européennes labellisé ISR

Eiffel Investment Group annonce l'obtention du label ISR pour NOVA Europe, son FCP dédié aux small caps européennes innovantes. Cette labellisation, la 1ère pour un fonds small caps européennes, récompense l'engagement d'Eiffel de concilier performance économique et impact ESG pour ses investissements en petites et moyennes capitalisations. Eiffel affirme ainsi son positionnement aux avant-postes d'un marché qui prend de plus en plus d'ampleur.

Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe. Il est attribué par des organismes indépendants au terme d'un processus strict de labellisation et constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable.

L'obtention de ce label pour le FCP NOVA Europe démontre, une nouvelle fois, l'engagement d'Eiffel Investment Group et sa démarche d'investisseur responsable. Depuis sa création en 2009, la société porte une nouvelle approche de la finance au service de l'économie réelle, avec l'objectif de combiner retour financier et impact extra-financier.

Ce label illustre également la capacité d'Eiffel Investment Group à construire et proposer des solutions d'investissement innovantes sur des segments moins bien couverts par les acteurs traditionnels du secteur.

Parmi les 441 fonds labelisés ISR (www.lelabelisr.fr), le FCP NOVA Europe est le premier et seul fonds dédié aux small caps européennes éligible au PEA-PME. Investisur des entreprises de petites et moyennes capitalisations(1), NOVA Europe sélectionne des sociétés innovantes en intégrant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et en plaçant au cœur de sa stratégie ESG l'engagement et le dialogue actionnarial. L'objectif est à la fois d'enrichir le processus d'analyse et de gestion, mais également de promouvoir auprès de ses investissements la transparence et l'amélioration des pratiques ESG dans la durée.

Avec ce fonds, Eiffel Investment Group permet aux investisseurs particuliers d'allouer une partie de leur épargne à une classe d'actifs particulièrement dynamique, tout en participant au financement d'entreprises qui placent la responsabilité au cœur de leur stratégie de développement.

Fabrice Dumonteil, Président d'Eiffel Investment Group, déclare : « L'obtention du label ISR récompense le travail fourni au quotidien par notre équipe de gestion pour porter le développement d'une finance à impact positif pour la planète et sa population. Nous en sommes d'autant plus fiers qu'il s'agit d'une première pour un fonds dédié aux small caps européenne. C'est une nouvelle illustration très concrète de notre approche innovante et responsable de l'investissement qui renforce notre positionnement aux avant-postes de ce marché. »

Créé en 2013, le FCP NOVA Europe est accessible dans le cadre de l'assurance-vie, l'épargne retraite, le PEA, le PEA-PME et les compte-titres. ISIN : FR0011585520 (part A) - FR0011585538 (part I).

Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Le FCP NOVA Europe est un fonds "actions". Il est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés actions. Le capital investi peut ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. Le prospectus du fonds ainsi que la documentation réglementaire sont disponibles sur le site internet d'Eiffel Investment Group. La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.

(1) Capitalisation médiane de 595m€ et capitalisation moyenne de 1,3Md€ au 29 mai 2020.



A propos d'Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group est un gérant d'actifs spécialisé dans le financement des entreprises, en dette et en fonds propres. Le groupe gère plus de 2 milliards d'euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement. Ses investissements intègrent une dimension d'impact, en matière de transition énergétique et écologique, de croissance, de création d'emploi, etc. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d'intérêt avec les investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société indépendante, détenue par son équipe aux côtés d'IMPALA.

http://www.eiffel-ig.com/



Contacts

Adresse générale :

contact@eiffel-ig.com

Presse :

Samuel Beaupain, 06 88 48 48 02

samuel@edifice-communication.com