PHOTO D'ARCHIVES : Manifestation des employés de Volkswagen AG et des membres du syndicat IG Metall à Wolfsburg

EMDEN, Allemagne, 24 novembre (Reuters) - La direction du constructeur automobile allemand Volkswagen a ‌entamé mardi des négociations avec le syndicat IG Metall sur de nouvelles mesures de réduction de coûts pour regagner en compétitivité, notamment ​un gel des salaires en 2027 et 2028 et la suppression de plusieurs primes.

Ce premier cycle de discussions se tient à Emden, ville du nord-ouest de l'Allemagne qui abrite l'une des usines du groupe menacée de fermeture. Quelque 4.000 salariés s'étaient rassemblés devant ​le siège du comité d'entreprise de Volkswagen où se tenait la rencontre.

Des manifestants scandaient "prêts à la grève", tandis que d'autres portaient des cercueils noirs sur lesquels étaient inscrits les ​mots "Avenir" et "Confiance".

"Si cela est nécessaire, il y aura aussi une action ⁠industrielle jamais vue chez Volkswagen à ce jour", a déclaré la présidente du CSE, Daniela Cavallo, aux manifestants.

La direction ‌du groupe automobile, numéro deux mondial dans le secteur, a conclu en 2024 un accord avec IG Metall dans le cadre d'un plan destiné à renforcer sa compétitivité, "Future Plan 2030", face à la concurrence chinoise, ​à la hausse des tarifs douaniers et ‌aux avancées technologiques. A l'époque, les deux parties s'étaient entendues sur 35.000 licenciements en échange de ⁠garanties pour l'emploi et l'investissement.

Malgré les concessions importantes alors consenties par les salariés, Volkswagen estime que l'environnement économique a changé depuis 2024 et qu'il nécessite de nouveaux ajustements, notamment une réduction des coûts de production en Allemagne.

Ce sont 120.000 salariés, sous la menace ⁠d'une fermeture de quatre sites ‌de production allemands, qui sont concernés par les nouvelles propositions du groupe.

MENACE DE GRÈVES

Outre le gel des ⁠salaires en 2027 et 2028, la convention collective serait remise en cause sous plusieurs aspects. Une prime équivalant à 27,5% de ‌la rémunération mensuelle moyenne (et qui peut être convertie en six jours de congés payés) serait supprimée. Il serait également ⁠mis fin à une indemnité mensuelle de 167 euros et l'organisation du temps de travail ⁠serait modifiée.

La durée hebdomadaire du ‌travail, soit 35 heures, serait conditionnée au niveau d'activité des sites de production. Une augmentation du temps de travail ne serait pas ​compensée et une réduction serait répercutée sur le salaire.

"Avant d'aborder les ‌questions spécifiques, nous avons besoin de clarifier un certain nombre de points basiques", a dit Daniela Cavallo avant les discussions, soulignant que les mesures de réduction ​avancées par la direction ne pouvaient constituer une base de travail.

Frank Ischner, chargé des ressources humaines du groupe, a déclaré que le groupe espérait conclure un accord d'ici la fin de l'année. Il mène les négociations côté direction avec Kerstin Scholz, également ⁠membre des RH. Ces mesures, plaide-t-il, toutes douloureuses qu'elles soient, sont inévitables.

IG Metall juge que les salariés ont suffisamment sacrifié aux efforts de restructuration du groupe avec l'accord de 2024 et menace de grèves à partir du 1er janvier.

"Ce ne seront pas seulement les lignes de production qui s'arrêteront", a dit le négociateur en chef d'IG Metall Thorsten Gröger, évoquant le risque pour les principaux actionnaires du groupe - les familles Porsche et Piëch - d'une réduction substantielle de leurs dividendes.

(Reportage Rachel More et Christoph Steitz, version française ​Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)