PHOTO D'ARCHIVES : Manifestation des employés de Volkswagen AG et des membres du syndicat IG Metall à Wolfsburg

EMDEN, Allemagne, 24 novembre (Reuters) - La direction du constructeur automobile allemand Volkswagen et le ‌syndicat IG Metall se sont séparés mardi sur un constat de désaccord profond au terme d'une première séance de négociations sur de nouvelles ​mesures de réduction de coûts, notamment un gel des salaires en 2027 et 2028.

Ce premier cycle de discussions s'est tenu à Emden, ville du nord-ouest de l'Allemagne qui abrite l'une des usines du groupe menacées de fermeture. Quelque 4.500 salariés s'étaient rassemblés devant le siège du comité ​d'entreprise de Volkswagen où s'est déroulée la rencontre.

Des manifestants scandaient "prêts à la grève", tandis que d'autres portaient des cercueils noirs sur lesquels étaient inscrits les mots "Avenir" et "Confiance".

"Si cela est nécessaire, il ​y aura aussi une action industrielle jamais vue chez Volkswagen à ⁠ce jour", a déclaré la présidente du CSE, Daniela Cavallo, aux manifestants.

Les discussions ont duré deux heures. Une prochaine séance est ‌prévue le 15 décembre.

"La température des discussions était plus froide que la température extérieure", a résumé le négociateur en chef d'IG Metall, Thorsten Gröger, en cette journée glaciale et brumeuse.

La direction du groupe automobile, numéro deux mondial ​dans le secteur, a conclu en 2024 un accord ‌avec IG Metall dans le cadre d'un plan destiné à renforcer sa compétitivité, "Future Plan 2030", face ⁠à la concurrence chinoise, à la hausse des tarifs douaniers et aux avancées technologiques. A l'époque, les deux parties s'étaient entendues sur 35.000 licenciements en échange de garanties pour l'emploi et l'investissement.

Malgré les concessions importantes alors acceptées par les salariés, Volkswagen estime que l'environnement économique a changé ⁠depuis 2024 et qu'il nécessite ‌de nouveaux ajustements, notamment une réduction des coûts de production en Allemagne.

Ce sont 120.000 salariés, sous la menace ⁠d'une fermeture de quatre sites de production allemands, qui sont concernés par les nouvelles propositions du groupe.

MENACE DE GRÈVES

Outre le gel des salaires ‌en 2027 et 2028, la convention collective serait remise en cause sous plusieurs aspects. Une prime équivalant à 27,5% de ⁠la rémunération mensuelle moyenne (et qui peut être convertie en six jours de congés payés) serait supprimée. ⁠Il serait également mis fin à ‌une indemnité mensuelle de 167 euros et l'organisation du temps de travail serait modifiée.

La durée hebdomadaire du travail, soit 35 heures, serait conditionnée ​au niveau d'activité des sites de production. Une augmentation du temps de ‌travail ne serait pas compensée et une réduction serait répercutée sur le salaire.

"Avant d'aborder les questions spécifiques, nous avons besoin de clarifier un certain nombre de points basiques", ​a dit Daniela Cavallo avant les discussions, soulignant que les mesures de réduction avancées par la direction ne pouvaient constituer une base de travail.

Frank Ischner, chargé des ressources humaines du groupe, a déclaré que le groupe espérait conclure un accord d'ici la fin de l'année. ⁠Il mène les négociations côté direction avec Kerstin Scholz, également membre des RH. Ces mesures, plaide-t-il, toutes douloureuses qu'elles soient, sont inévitables.

IG Metall juge que les salariés ont suffisamment sacrifié aux efforts de restructuration du groupe avec l'accord de 2024 et menace de grèves à partir du 1er janvier.

"Ce ne seront pas seulement les lignes de production qui s'arrêteront", a dit Thorsten Gröger, évoquant le risque pour les principaux actionnaires du groupe - les familles Porsche et Piëch - d'une réduction substantielle de leurs dividendes.

(Reportage Rachel More et Christoph Steitz, version française Sophie Louet, édité ​par Benoit Van Overstraeten et Benjamin Mallet)