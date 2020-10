Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelles attaques autour du Haut-Karabakh malgré la trêve Reuters • 12/10/2020 à 12:06









* Une fragile trêve entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été conclue samedi * Les deux camps s'accusent mutuellement de l'avoir violée * Le Kremlin dit étudier de près la situation sur le terrain par Nailia Bagirova et Nvard Hovhannisyan BAKOU/EREVAN, 12 octobre (Reuters) - L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusées mutuellement lundi d'avoir procédé à de nouvelles attaques à l'intérieur et autour du Haut-Karabakh, mettant ainsi en péril la fragile trêve conclue samedi sous l'égide de la Russie. Les forces azerbaïdjanaises ont indiqué que leurs positions militaires avaient été bombardées dans la nuit, tandis que la région séparatiste du Haut-Karabakh, située en territoire azerbaïdjanais et peuplée majoritairement d'Arméniens, a dit pour par sa part que ses forces avaient repoussé des attaques de l'armée azerbaïdjanaise. Le cessez-le-feu, conclu après des négociations marathon à Moscou sous la tutelle du président Vladimir Poutine, avait déjà été violé dimanche à la suite d'un bombardement azerbaïdjanais contre un régiment arménien en riposte, selon Bakou, à une attaque arménienne à la roquette contre un immeuble civil. Erevan rejette les accusations de l'Azerbaïdjan et Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat ces informations de manière indépendante. Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a déclaré lundi qu'il était très important que le cessez-le-feu soit respecté et que la présidence étudiait la situation sur le terrain avec attention. Les discussions organisées samedi à Moscou constituaient le premier contact diplomatique entre Bakou et Erevan depuis que les combats ont éclaté le 27 septembre dans l'enclave. Environ 500 personnes auraient été tuées depuis cette date. Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan, doit s'entretenir ce lundi à Moscou avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Selon le ministère azerbaïdjanais de la Défense, les forces arméniennes ont tenté à plusieurs reprises d'attaquer des positions autour des régions d'Aghdere-Aghdam et de Fizuli-Jabrail. Elles continuent en outre, ajoute le ministère, de bombarder des zones dans les régions de Goranboy, Terter et Aghdam, en Azerbaïdjan. Les autorités du Haut-Karabakh ont dit pour leur part que leurs forces avaient infligé des pertes à leurs homologues azerbaïdjanaises et que des opérations militaires à grande échelle se poursuivaient dans le secteur de Hadrut, situé dans l'enclave. Ces informations n'ont elles aussi pas été vérifiées par Reuters de manière indépendante. La reprise des combats dans le Haut-Karabakh a fait craindre que le conflit, vieux de plusieurs décennies, ne se transforme en guerre plus vaste impliquant la Turquie, proche de Bakou, et la Russie, liée à Erevan par un accord de défense. La région est en outre traversée d'oléoducs essentiels à l'approvisionnement des marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Les nouveaux combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont les plus violents depuis l'accord de cessez-le-feu conclu en 1994, qui a mis fin à une guerre ayant fait au moins 30.000 morts. (Avec Margarita Antidze à Tbilisi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

