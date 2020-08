Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nouvelle-Zélande: Peine de prison à perpétuité pour le tueur de Christchurch Reuters • 27/08/2020 à 04:11









(Actualisé avec verdict) WELLINGTON, 27 août (Reuters) - L'homme qui a tué 51 personnes dans deux mosquées de la ville de Christchurch l'an dernier, dans ce qui constitue la plus grande tuerie de masse de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, a été condamné jeudi à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, une peine inédite dans le pays. Brenton Tarrant, ressortissant australien de 29 ans identifié comme un suprémaciste blanc, a fait savoir par son avocat qu'il ne s'opposait pas à cette sentence. Après avoir dans un premier temps rejeté les 92 chefs d'accusation le visant - notamment pour acte terroriste, meurtres et tentatives de meurtre -, Tarrant a admis en mars dernier avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Jamais auparavant un suspect n'avait été inculpé d'acte terroriste en Nouvelle-Zélande. Le verdict a été annoncé après trois jours d'audience chargés d'émotion, avec les témoignages de dizaines de personnes blessées durant l'attaque et de familles de victimes. (Praveen Menon et Jonathan Barrett; version française Jean Terzian)

