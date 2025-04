Nouvelle séance noire des Bourses mondiales sur fond de guerre commerciale

(AOF) - Fin de semaine sensiblement agitée sur les marchés qui ont, comme hier, clôturé en fort repli, deux jours après l'annonce des droits de douane réciproques. Subissant une troisième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a perdu 4,26% à 7274,95 points et a cédé 7,80% sur la semaine. L'indice phare de la place parisienne a fait plus qu'effacer ses gains depuis le début de l'année. Son plus haut annuel s'élève à 8 257,88 points alors qu'il a atteint les 7380,74 points au 31 décembre 2024. Les Bourses asiatiques ont, elles aussi, creusé leurs pertes. Le Nikkei a perdu 2,75%.

Aux Etats-Unis, les indices sont également fortement impactés, le Dow Jones reculant de 2,27% vers 17h45.

Le président de la Fed Jerome Powell a prononcé en Virginie un discours sur les perspectives économiques. "Les droits de douane vont probablement engendrer une hausse temporaire des prix", a-t-il notamment déclaré ajoutant que "la hausse des tarifs est beaucoup plus importante que prévu".

Les taux longs ont poursuivi leur baisse des deux côtés de l'Atlantique en raison de la dégradation des perspectives économiques que devrait provoquer ce choc tarifaire

Cette date du 2 avril 2025, rebaptisée "Liberation Day" par l'administration américaine, fera date après que Donald Trump a dégainé des droits de douane massifs.

Le président américain a annoncé mercredi un tarif plancher de 10% sur toutes les importations aux Etats-Unis, ainsi que des surtaxes ciblées pour les pays "jugés particulièrement hostiles" sur le plan commercial. Tous ces droits de douane s'ajoutent à ceux pré-existants.

Riposte de la Chine et du Canada

L'addition est très lourde pour la Chine, dont les produits seront taxés, dès 9 avril, à 34% en plus des 20% des droits de douane additionnels déjà mis en place par Washington. Les marchandises de l'Union européenne seront taxées de 20% aussi dans cinq jours.

Le locataire de la Maison Blanche a prédit hier un bond financier et économique malgré les lourds droits de douane. Il s'est dit ouvert à une réduction des droits de douane si d'autres pays formulaient des propositions "phénoménales".

La Chine n'a pas tardé à contre-attaquer. Elle imposera des droits de douane de 34% sur tous les produits américains à compter du 10 avril.

De son côté, le Canada par la voix de son Premier ministre Mark Carney a annoncé hier des droits de douane de 25% sur certaines importations automobiles américaines, quelques heures après l'entrée en vigueur d'une taxe identique sur tous les véhicules importés aux Etats-Unis.

"Les droits de douane imposés depuis janvier par l'administration Trump pourraient réduire d'environ 1% le commerce de marchandises en volume cette année, a réagi de son côté hier Ngozi Okonjo-Iweala, cheffe de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Dénonçant une décision brutale et infondée, Emmanuel Macron a exhorté hier les industriels français à "suspendre" leurs investissements outre-Atlantique "tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les Etats-Unis d'Amérique".

"L'annonce de tarifs douaniers par les États-Unis devrait aggraver les perspectives de croissance et d'inflation mondiales. Le vaste paquet tarifaire a atteint la limite supérieure des prévisions et, selon les analystes, augmentera les droits de douanes effectifs sur les importations aux États-Unis entre 20% et 25%", a commenté Chris Iggo, CIO for Core Investments, Axa IM.

C'est dans ce contexte particulièrement tendu que les investisseurs ont pris connaissance du rapport sur l'emploi américain qui est ressorti bien meilleur qu'annoncé. Le secteur non-agricole a créé 228 000 emplois au mois de mars, alors que 137 000 étaient attendus. Il y a eu 117 000 créations en février.

"Le rapport sur l'emploi de mars n'est pas mauvais mais il se trouve difficile à réconcilier avec d'autres statistiques, en particulier au sujet de l'emploi dans le secteur public, et il offre peut-être déjà une photo du marché du travail un peu caduque étant donné les événements récents. Les hausses de droits de douane décidées par Donald Trump, si elles restent en place, devraient impliquer une dégradation significative du marché du travail au fil du temps", fait savoir Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.

Côté valeurs, Sodexo a dévissé après que le groupe de restauration collective a dévoilé ce matin des résultats mitigés au premier semestre sur fond de perspectives revues à la baisse en mars.

Aucune valeur du CAC 40 ni même de l'indice SBF 120 n'a clôturé en hausse.