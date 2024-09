Nouvelle séance morose en perspective après le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions américains sont de nouveau attendus en baisse ce vendredi. Les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des créations d'emplois inférieures aux attentes en août comme l’indiquait hier le rapport ADP, à quelques jours de la décision de politique monétaire de la Fed les 17 et 18 septembre. Côté valeurs, Smith& Wesson est attendu en baisse après avoir publié des résultats dégradés. Avant le coup d'envoi des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,37% et 0,75%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. La prudence est de mise côté investisseurs avant le rapport sur l'emploi très attendu de vendredi. Plusieurs statistiques ont rythmé la séance de jeudi à commencer par la publication du rapport ADP. Celui-ci a mis en évidence des créations d'emplois inférieures aux attentes en août. Côté valeurs, Hewlett Packard Entreprise à fini en nette baisse après avoir dévoilé ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a reculé de 0,54% à 40755 points tandis que le Nasdaq a avancé de 0,25% à 17127 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont créé 142000 postes en août alors que le consensus s'élevait à 164000, après 89000 en juillet. Le taux de chômage ressort à 4,2% comme prévu après 4,3% en juillet. Le salaire horaire a affiché une croissance de 3,8% sur un an, en ligne avec le consensus de 3,7% après 3,6% en juillet.

Les valeurs à suivre

Broadcom

Broadcom, dont le titre fléchit de plus de 9% en avant-Bourse, anticipe un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes, au titre de son quatrième trimestre. Le fabricant de puces a pourtant livré des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Son bénéfice ajusté par action s'établit à 1,24 dollar, là où le consensus visait 1,22 dollar. Ses revenus ont totalisé 13,07 milliards de dollars, en hausse de 47% et au-dessus des prévisions.

FedEx

FedEx Corporation a annoncé son alliance stratégique et un investissement avec Nimble, une société de technologie robotique d'IA et d'exécution autonome de commerce électronique, afin d'adapter FedEx Fulfillment à son modèle 3PL entièrement autonome. Pour soutenir cette alliance, FedEx a fait un investissement stratégique dans Nimble. FedEx propose une approche globale pour aider les marques de commerce électronique et omnicanales à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes concernant leur chaîne d'approvisionnement.

Salesforce

Salesforce a annoncé le rachat du fournisseur de solutions de protection et de gestion des données Own Company. Montant de l'opération : 1,9 milliard de dollars. L'objectif pour la firme américaine est de diversifier son offre au-delà de la gestion de la relation client (CRM). La transaction, entièrement financée par numéraire, devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre de Salesforce, entre novembre et janvier prochain.

Smith & Wesson

Le chiffre d'affaires net de Smith & Wesson au premier trimestre fiscal 2024/2025 s'est élevé à 88,3 millions de dollars, en retrait de 22,7%, par rapport au trimestre comparable de l'année précédente. La perte nette GAAP du fabricant d'armes à feu s'est élevée à 2,1 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action, contre un bénéfice net de 3,1 millions de dollars, soit 0,07 dollar par action diluée, il y a un an. L'Ebitda ajusté non GAAP s'est élevé à 9,9 millions de dollars, soit 11,2 % du chiffre d'affaires net.