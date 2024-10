Nouvelle séance morose des Bourses européennes, le CAC 40 retombe sous les 7500 points

En revanche, Valeo, Assystem et Alten ont décroché après leurs avertissements.

Sanofi a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40 après la confirmation de ses perspectives de bénéfice 2024. De son côté, Nexity a affiché une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à la faveur d'une amélioration de la dynamique commerciale au troisième trimestre.

"Les deux candidats placent une nouvelle fois leur mandat sous le signe du déficit budgétaire, et le marché s'en inquiète. La remontée des taux sur la semaine est particulièrement défavorable aux actions, en dépit d'une saison des résultats plutôt positive", fait savoir aussi l'asset manager. Le rendement du 10 ans américain finit la semaine à 4,21%.

"Dans l'ensemble, il y a peu de changements par rapport aux chiffres du mois dernier, et donc rien qui puisse modifier la trajectoire future de la politique de la Fed. Le scénario le plus probable reste celui de deux baisses de 25 points de base d'ici la fin de l'année ", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet de ces chiffres.

Hier, côté statistiques, l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour les services est passé de 55,2 à 55,3 entre septembre et octobre aux Etats-Unis. Il était attendu à 55. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 47,3 à 47,8 entre septembre et octobre. Il était anticipé à 47,5.

