Nouvelle séance morose des Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en territoire négatif, tiraillés entre les tensions moyen-orientales et le rythme soutenu des résultats d'entreprises. Si aucune statistique d'importance n'a émaillé cette séance, les investisseurs prendront connaissance demain de la décision de la Banque du Canada avant le compte-rendu du Livre beige de la Fed. A Paris, Eurofins Scientific a fermé la marche des indices après avoir déçu sur sa croissance organique au troisième trimestre. Le CAC 40 et l'EuroStoxx 50 ont fini proches de l'équilibre (-0,01%), respectivement à 7535 points et 4940 points.

En Europe, l’action SAP (+2,25% à 215,50 euros) a décroché la première de l’indice Dax40 à la faveur de solides résultats trimestriels et du relèvement de ses objectifs annuels. Ces bonnes nouvelles bénéficient aux autres éditeurs de logiciels et entreprises de services du numérique de la cote européenne, à l'instar de Capgemini et de Dassault Systèmes. Pour Deutsche Bank à l'achat sur la valeur, SAP a réalisé "un nouveau trimestre impressionnant dans tous les domaines". Baader Helvea souligne le dynamisme des grandes transactions dans le cloud.

A Paris, Eurofins Scientific (-10,16% à 48,32 euros) a dévissé et s'est retrouvé lanterne rouge des indices CAC 40 et SBF120. Le prestataire de services bio-analytiques a revu légèrement à la baisse son objectif de revenus pour 2024 et table désormais sur un chiffre d'affaires "proche de 7 milliards d'euros", contre une fourchette 7,075 et 7,175 milliards d'euros précédemment. Jefferies reste à Sous-performer sur le titre avec un objectif de cours de 46 euros.

Interparfums (-0,24% à 41,80 euros) a finalement terminé en baisse après avoir publié au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 257,6 millions d'euros, en hausse de 20%. "Le groupe livre un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de haute volée illustrant la montée en cadence de Lacoste, le lancement de I Want Choo, des commandes de fin d'année anticipées et une croissance de toutes les géographies", souligne TP Icap Midcap.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond en octobre est ressorti à -14 contre -19 attendus après -21 en septembre.

A la clôture, l'euro cède 0,08% à 1,0807 dollar.