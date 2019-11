Nouvelle séance marquée par le commerce et les incertitudes qui l'entourent

A l'inverse, SES (-23,33%) a terminé en dernière place du SRD. Alors que le président de la FCC s'est déclaré favorable à une enchère publique pour la libération du spectre de bande C aux Etats-Unis, le groupe, qui a le plus à gagner de la monétisation de cette dernière, a dévissé.

Au chapitre des valeurs, la séance a été fructueuse pour Accor (+2,21%), qui termine en tête de l'indice CAC 40. Le groupe hôtelier s'est encore désengagé un peu plus de son pôle immobilier, AccorInvest.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse, au terme d'une nouvelle séance marquée par l'incertitude autour du commerce. Ainsi, le CAC 40 a perdu 0,35% à 5 909,05 points et l'EuroStoxx 50 a reculé de 0,23% à 3 696,56 points. A Wall Street, la tendance est mitigée à l'approche de la mi-séance: le Dow Jones perd 0,40% tandis que le Nasdaq Composite prend 0,27%.

