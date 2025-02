Nouvelle séance en berne pour le CAC 40 avant une batterie de résultats

(AOF) - Les indices européens ont terminé dans le rouge, à l'exception du footsie britannique. Particulièrement attendue après les récentes statistiques décevantes, la confiance des ménages américains a baissé plus que prévu. Bureau Veritas, qui a intégré l'indice phare de la place parisienne en décembre dernier, s'est replié après avoir dévoilé des résultats 2024 solides sur fond de perspectives prudentes. Plusieurs résultats sont attendus demain : Nvidia, Danone, Stellantis...Le CAC 40 a perdu 0,49% à 8051,07 points et l’Eurostoxx 50 a reculé de 0,17% à 5444,75 points.

En Europe, Unilever s'est replié de 1,27% à 4426 pence sur la place londonienne alors que le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation a annoncé le départ surprise de son PDG, Hein Schumacher, moins de deux ans après sa nomination. Il quitte le groupe "d’un commun accord» avec le conseil d’administration et sera remplacé le 1er mars par le directeur financier Fernando Fernandez. "Nous pensons que cette décision est motivée par la volonté du conseil d'administration d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise", note UBS, à la vente sur le dossier.

Bureau Veritas a accusé la quatrième plus forte baisse du CAC 40, reculant de 2,75% à 30,44 euros. Le spécialiste d'essais et de certification, qui a intégré le CAC 40 en décembre dernier, a dévoilé ce matin des résultats 2024 solides sur fond de perspectives prudentes. Le résultat net part du groupe atteint 569,4 millions d'euros (contre 554 millions d'euros de consensus), en croissance de 13% en données publiées. L'Ebitda ajusté de 996,2 millions d'euros, progresse de 7,1%, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée à 16%, soit 11 points de base de plus que l'an passé.

Société Générale (+2,25% à 38,70 euros) a dominé l'indice CAC 40 à la faveur d'un relèvement de recommandation de JPMorgan. La banque américaine passe de Neutre à Surpondérer avec un objectif de cours rehaussé de 29 euros à 46 euros. Le bureau d'études anticipe une poursuite de la revalorisation de la banque française grâce à une augmentation de la distribution aux actionnaires et à la révision à la hausse des prévisions de profits. Il souligne également sa valorisation peu exigeante : Société Générale affiche un PER 2026 de 5,6.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au quatrième trimestre 2024, en rythme trimestriel, le PIB en Allemagne a reculé de 0,2% comme attendu après une hausse de 0,1% au trimestre précédent. Sur ce dernier trimestre 2024, en rythme annuel, il a reculé de 0,2% comme attendu après un repli de 0,3% au troisième trimestre 2024.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 98,3 en février contre 105,3 en janvier, révisé de 104,1. Il était attendu à 102,7.

L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 4,5% en décembre en rythme annuel, contre un consensus de 4,4%. Il avait progressé de 4,3% en novembre.

A la clôture, l'euro progresse de 0,34% à 1,0502 dollar.